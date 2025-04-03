Казахстан оказался среди стран, на которые президент США Дональд Трамп ввёл торговые пошлины, передаёт BaigeNews.kz. Для Казахстана ставка составит 27%, что делает её самой высокой среди стран Центральной Азии. Для сравнения, пошлины для Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана составляют лишь 10%.

Фото: © White House/X

Новые меры затронут импорт товаров из более чем 150 стран, включая Казахстан. Одним из значимых шагов стало распоряжение Трампа о введении с 3 апреля 25%-ных пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей. В качестве объяснения этих мер было заявлено, что они необходимы для защиты "национальной безопасности" США.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну.