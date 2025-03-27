Трамп вводит 25 процентов пошлины на импорт автомобилей
Американские СМИ отмечают, что решение о пошлинах на автомобили должно вступить в силу 2 апреля.
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Президент США Дональд Трамп объявил, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.
"Мы введем пошлины в 25%", - сказал он в Белом доме.
По мнению Трампа, "это приведет к нашему экономическому росту", а также к тому, что иностранные автопроизводители будут открывать заводы в США.
Он уточнил, что решение распространяется и на небольшие грузовики.
Пошлины коснутся и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами США.
The New York Times отмечает, что около половины автомобилей, продаваемых в США, произведены в других странах.
Трамп, объявляя о пошлинах на автомобили, также пообещал, что в будущем введет и пошлины на фармацевтические препараты.
Он напомнил, что 2 апреля планирует ввести зеркальные пошлины на многочисленные импортируемые товары.
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