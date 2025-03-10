Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с четырьмя потенциальными покупателями американской доли компании TikTok в США. По его слловам, сделка может состояться уже скоро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

"Мы ведём переговоры с четырьмя разными группами покупателей, и многие хотят заполучить эту платформу," — сказал Трамп 9 марта журналистам на борту самолета Air Force One.

Он не уточнил имена потенциальных покупателей. Трамп также отказался говорить, кому из них он отдает предпочтение, добавив, что "все четыре варианта хороши."

Напомнил, у TikTok 170 миллионов пользователей, зарегистрированных в США.

Американские власти продолжительное время пытались запретить TikTok в стране из-за принадлежности китайской компании. Вашингтон хочет, чтобы ByteDance продала подразделение в США американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в Штатах угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

Тем не менее 17 января Верховный суд США поддержал закон, запрещающий TikTok в стране, если владелец сервиса не продаст его американскому лицу.