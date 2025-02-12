Американский президент Дональд Трамп уволил генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Пола Мартина на следующий день после того, как его управление опубликовало доклад с критикой в адрес президентской администрации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал NBC News.

"От имени президента Дональда Трампа, я пишу, чтобы проинформировать вас о том, что ваша позиция генерального инспектора USAID ликвидирована", - говорится в письме Мартину, направленном заместителем директора управления кадров президента Трентом Муром.

Согласно тексту письма, решение о ликвидации должности вступает в силу немедленно, пишет EA Daily.

По данным телеканала, Трамп уволил Мартина на следующий день после того, как его управление опубликовало отчет с описанием негативных последствий от действий американского лидера и его администрации в отношении USAID.

В нем, в частности, говорилось об угрозах, связанных с сокращением персонала и отсутствием надзора, а также о неопределенности из-за приостановки оказания внешней помощи со стороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп намерен ликвидировать USAID. Кроме того, депутаты потребовали закрыть USAID в Казахстане