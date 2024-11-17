Трамп установил рекорд по скорости формирования правительства

Избранный президент США Дональд Трамп установил новый рекорд по формированию своего правительства, назначив 12 членов кабинета за 12 дней после выборов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Axios.

Согласно расчётам декана Школы бизнеса Когода при Американском университете и эксперта по смене президентов Дэвида Марчика, администрация в этом случае формировалась в пять раз быстрее, чем это происходило при Байдене, и в четыре раза быстрее, чем у самого Трампа в первый срок президентства.

По словам Марчика, у Трампа либо "самая лучшая и эффективная передача власти за всю историю", либо "он нарушает все нормы и принимает решения на ходу, не проверяя, не проводя исследования и не консультируясь с Сенатом".

Трампу потребовалось в среднем восемь дней после выборов, чтобы назначить 12 членов кабинета министров. Для сравнения: Байдену и президенту Обаме потребовалось почти 40 дней. Президенту Джорджу Бушу-младшему потребовалось 50 с лишним дней из-за судебного разбирательства между Бушем и Гором.