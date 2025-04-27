Президент США Дональд Трамп потребовал от администраций Панамского и Суэцкого каналов отмены сборов за проход военных и гражданских судов, зарегистрированных под флагом США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

В своем сообщении, опубликованном в соцсети TruthSocial, Трамп заявил, что американским судам должно быть разрешено проходить через эти важнейшие морские пути без взимания платы.

"Американским судам — как военным, так и коммерческим — должен быть разрешен проход через Панамский и Суэцкий каналы без взимания платы! Эти каналы не существовали бы без США. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и подать докладную записку", — написал Трамп.

Еще до своего второго срока в Белом доме Трамп активно высказывался против руководства Панамского канала, требуя снизить зависимость от Китая и увеличить сотрудничество с США. В результате, гонконгская группа Hutchison Holdings, управляющая портами на противоположных концах канала, объявила о намерении продать их американскому консорциуму.

Суэцкий канал, в отличие от Панамского, ранее не привлекал внимания Трампа. Этот канал был построен в середине XIX века совместными усилиями османского Египта и Франции. В настоящее время Суэцкий канал обрабатывает около 10-12% мировой морской торговли, тогда как Панамский — 5-6%.