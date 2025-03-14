Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивных переговорах с Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети.

"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень большая вероятность того, что эта ужасная, кровавая война, наконец, может закончиться. Но на данный момент тысячи украинских войск полностью окружены российской армией и находятся в очень уязвимом положении. Я настоятельно попросил президента Путина пощадить их жизни. Это было бы ужасное массовое уничтожение, не виданное со времён Второй мировой войны", - написал Трамп.