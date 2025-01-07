Избранный американский президент Дональд Трамп повторил свое предложение Канаде объединиться с США. Так будущий глава Белого дома отреагировал на объявление Джастина Трюдо об отставке с поста премьер-министра Канады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В собственной социальной сети Truth Social политик написал: "Если бы Канада объединилась с США, то не было бы никаких тарифов, налоги значительно снизились бы, и они были бы полностью защищены от угрозы российских и китайских кораблей, которые постоянно окружают их. Вместе, какая бы это была великая нация".

Как заявил Трамп, "Многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку".

О вхождении Канады в состав США Трамп размышляет не первый раз. В декабре он заявил, что "многие" канадцы хотят слияния стран. Однако, согласно опросу Leger, это число составляет около 13 %.

Напомним, глава правительства Канады Джастин Трюдо сообщил об отставке на фоне кризиса в его кабинете министров и крайне низких рейтингов его Либеральной партии. Трюдо продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны до тех пор, пока партия не выберет нового лидера — этот процесс может занять несколько месяцев. Трюдо возглавляет канадское правительство уже девять лет.