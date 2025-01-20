Дональд Трамп в инаугурационной речи заверил, что на посту президента Соединённых Штатов будет стремиться быть миротворцем, отправит астронавтов на Марс и объявит наркокартели зарубежными террористическими организациями, передаёт BaigeNews.kz.

Трамп заявил, что Америка с начала его президентства начнёт процветать. Он пообещал не позволить другим "пользоваться его страной".

"Начинается золотой век Америки... Наш суверенитет будет возвращён... Главным приоритетом будет создание свободной, процветающей нации. Америка скоро станет более великой, более сильной", — сказал он на церемонии инаугурации. "Несколько месяцев назад в Пенсильвании пуля пролетела через моё ухо. Я тогда упал, но понял, что моя жизнь спасена не просто так. Бог спас мою жизнь, чтобы я сделал Америку снова великой", — отметил глава государства.

Кроме того, Трамп заявил, что его наследием будет "наследие миротворца и объединителя".

"После многих лет незаконных и неконституционных федеральных усилий по ограничению свободы слова я также подпишу указ о немедленном прекращении всей правительственной цензуры и возвращении свободы слова в Америку", — заявил он.

По словам нового президента, с 20 января официальной политикой правительства США станет признание существования только двух полов: мужского и женского.

Он также указал на проблемы в системах образования и здравоохранения.

"У нас есть система здравоохранения, которая не справляется в периоды катастроф", — заявил он, отметив, что на систему здравоохранения США "тратится больше денег, чем в любой другой стране мира".

"У нас есть система образования, которая учит наших детей стыдиться себя, а в некоторых случаях — ненавидеть нашу страну, несмотря на ту любовь, которую мы так отчаянно стараемся им дать", - отметил Трамп.

Президент также заявил, что объявит наркокартели зарубежными террористическими организациями.

"Мы отправим американских астронавтов, чтобы они установили звёздно-полосатый флаг на Марсе", — пообещал президент США.