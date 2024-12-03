Трамп, Россия и цены на нефть: как внешние факторы влияют на курс тенге

В последние недели курс национальной валюты подвергся колебаниям. Это связано с глобальными экономическими факторами, такими как повышение индекса доллара и снижение цен на нефть. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с экспертом и узнала о мерах стабилизации валютного рынка.

Заместитель Председателя Правления АО "Институт Экономических Исследований" Кайсар Нигметов считает, что колебания на сырьевых рынках и ослабление рубля создают серьезные вызовы для казахстанской экономики, особенно учитывая тесные торговые связи с Россией.

"Перспективы экономического развития основных торговых партнеров Казахстана – стран Еврозоны, Китая, России и ведущей экономики мира США, оказывают влияние на казахстанскую экономику. Например, падение мирового спроса и снижение цен на товарных рынках может отразиться на казахстанском сырьевом и несырьевом экспорте и поступлениях в Нацфонд РК и бюджет", - пояснил Нигметов.

Несмотря на снижение инфляции до 8,4%, сохраняются риски импортируемой инфляции, вызванной пересмотром цен на импортные товары. Как отмечает Кайсар Нигметов, правительство предпринимает активные шаги по локализации производств и увеличению доли отечественной продукции.

"Где-то это может начинаться с локализации у нас в стране некоторых стадий и этапов производственных процессов, но постепенно требования по наращиванию производства, сборки в стране будут повышаться, в особенности в проектах, где будет предусмотрено бюджетное финансирование и предоставление льгот", - отмечает эксперт.

Нигметов подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности остается приоритетом. По его словам, на складах стабилизационных фондов хранится более 826 тысяч тонн продуктов. Это должно предотвратить резкий рост цен.

"Возможно, цены на какие-то сегменты товаров, нишевые продукты будут пересмотрены, но это не будет иметь массовый характер. Рост цен бывает сезонным перед праздниками, но в целом я бы не стал ожидать ощутимого роста цен", - поясняет спикер.

Кайсар Нигметов прогнозирует, что уже к концу первого квартала следующего года можно будет наблюдать определенное равновесие на валютном рынке. Это будет связано как с внутренними стабилизационными мерами, так и с международными событиями.

"Приход новой администрации Президента США Дональда Трампа в январе 2025 года может повлиять на глобальные рынки, что, в свою очередь, отразится на валютных курсах развивающихся стран, включая Казахстан", - рассказал Нигметов.

Таким образом, комплекс принимаемых мер, направленных на диверсификацию экономики, поддержку внутреннего производства и стабилизацию валютного рынка, поможет минимизировать негативное влияние внешних факторов и укрепить экономическую устойчивость Казахстана.