Президент США Дональд Трамп провёл около четырёх часов в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, где прошёл первый медосмотр за свой нынешний президентский срок. По его словам, он "успешно сдал когнитивный тест" и правильно ответил на все вопросы, сообщает Bloomberg.

"Не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы", — заявил 78-летний американский лидер журналистам.

Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, результаты обследования будут опубликованы в ближайшее время, передаёт ABC News.

Напомним, последний подробный отчёт о состоянии здоровья Дональда Трампа публиковался в 2018 году. На фоне отсутствия обновлённой информации The New York Times ранее писала о беспокойстве медэкспертов. Специалисты указывали на возраст Трампа как фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний и возможного снижения когнитивных функций.