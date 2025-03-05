Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за проведение операций по смене пола у несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.

В своем обращении к Конгрессу он подчеркнул, что необходимо положить конец практике, которую он назвал "опасной тенденцией" и "большой ложью. По его мнению, такие процедуры наносят вред детям и идут вразрез с биологической реальностью.

"Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас сделал Господь", — подчеркнул Трамп.

В январе Трамп подписал указ, запрещающий финансирование операций по смене пола у лиц младше 19 лет. Он выразил обеспокоенность тем, что медицинские работники участвуют в "калечении и стерилизации" детей, следуя, по его мнению, ложному утверждению о возможности изменения пола ребенка с помощью необратимых медицинских вмешательств.