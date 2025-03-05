Трамп призвал ввести уголовную ответственность за операции по смене пола у детей
Большая ложь.
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Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой ввести уголовную ответственность за проведение операций по смене пола у несовершеннолетних, передаёт BaigeNews.kz.
В своем обращении к Конгрессу он подчеркнул, что необходимо положить конец практике, которую он назвал "опасной тенденцией" и "большой ложью. По его мнению, такие процедуры наносят вред детям и идут вразрез с биологической реальностью.
"Наше сообщение всем детям Америки: вы прекрасны именно такими, какими вас сделал Господь", — подчеркнул Трамп.
В январе Трамп подписал указ, запрещающий финансирование операций по смене пола у лиц младше 19 лет. Он выразил обеспокоенность тем, что медицинские работники участвуют в "калечении и стерилизации" детей, следуя, по его мнению, ложному утверждению о возможности изменения пола ребенка с помощью необратимых медицинских вмешательств.
Глава государства также подчеркнул, что в США есть два пола: мужской и женский. В январе он подписал соответствующий указ.
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