Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Зеленского, они обсудили ситуацию на фронте и возможность прекращения военных действий на 30 дней. Украина, отметил он, готова пойти на этот шаг хоть с сегодняшнего дня.

"Мы ждем от России, что она поддержит предложение о прекращении огня. Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьёзность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня", – написал президент Украины в своём Telegram-канале.

Он отметил, что перемирие на длительный срок может стать реальным шагом к полному завершению войны.

Такую же мысль выразил в соцсетях Дональд Трамп, призвав Украину и Россию к 30-дневному прекращению огня.

"Если режим прекращения огня не будет соблюдаться, США и их партнёры введут дополнительные санкции. Тысячи молодых солдат гибнут еженедельно, и все должны хотеть, чтобы это прекратилось. Я хочу этого, и США этого тоже хотят", – написал он в соцсетях.

Россия в связи с празднованием 80-летия Великой Победы объявила перемирие с 8 по 11 мая, призвав украинскую сторону последовать этому примеру. Российская сторона снова заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий.