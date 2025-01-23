Трамп призвал Путина немедленно прекратить войну в Украине
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Американский президент угрожает ввести новые пошлины и санкции в отношении экспорта России, если та не прекратит войну в Украине
Президент США Дональд Трамп призвал российского коллегу Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
"Я не хочу навредить России. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней. Учитывая всё это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! Будет только хуже. Если мы не заключим сделку, причём в ближайшее время", – написал Трамп в Truth Social.
По его словам, он будет вынужден ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта, если конфликт в Украине не будет вскоре урегулирован.
"Если мы не заключим сделку и не сделаем это скоро, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продаёт Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам", – сообщил Трамп.
Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.
А в своей инаугурационной речи Трамп заверил, что на посту президента США будет стремиться быть миротворцем, отправит астронавтов на Марс и объявит наркокартели зарубежными террористическими организациями
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