Американский президент угрожает ввести новые пошлины и санкции в отношении экспорта России, если та не прекратит войну в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал российского коллегу Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Я не хочу навредить России. Я с любовью отношусь к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Путиным. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней. Учитывая всё это, я собираюсь оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Успокойтесь сейчас же и прекратите эту нелепую войну! Будет только хуже. Если мы не заключим сделку, причём в ближайшее время", – написал Трамп в Truth Social.

По его словам, он будет вынужден ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта, если конфликт в Украине не будет вскоре урегулирован.

"Если мы не заключим сделку и не сделаем это скоро, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продаёт Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам", – сообщил Трамп.

Сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации.

А в своей инаугурационной речи Трамп заверил, что на посту президента США будет стремиться быть миротворцем, отправит астронавтов на Марс и объявит наркокартели зарубежными террористическими организациями