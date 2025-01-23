Выступая по видеосвязи на Международном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп призвал ОПЕК и Саудовскую Аравию к снижению цен на нефть, которое "немедленно" остановит войну в Украине. Заявление Трампа было сделано на фоне нового сближения между США и Саудовской Аравией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RFI.

На форуме президент США Дональд Трамп принял участие в панельной дискуссии с участием директора Bank of America Брайана Мойнихана, главы инвестиционной фирмы Blackstone Стивена Шварцмана, руководителя испанской корпорации Banco Santander Аны Ботин и главы французского нефтегазового монополиста Total Energies Патрика Пуянне.

Трамп вновь призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы с 2% до 5%, отметив, что ранее США "покрывали" эту недостающую разницу за свой счет. Президент США открыто призвал Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти ОПЕК снизить цены на нефть. Трамп отметил, что находит странным, что такой шаг не был предпринят ранее.

"Если цена на нефть упадет, война России и Украины закончится немедленно! Сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Надо снизить цену нефти, надо закончить эту войну", - сказал он.

После заявления трампа цены на нефть моментально начали снижаться. Как обращает внимание CNBC, стоимость Brent за баррель упала до $78,27, а стоимость WTI - до $74,59.