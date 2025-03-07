Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона, который выразил готовность предложить ядерную защиту другим европейским странам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Newsweek. Трамп заявил, что было бы прекрасно, если бы весь мир смог избавиться от ядерного оружия, отметив, что Россия и США обладают наибольшим количеством боеголовок, а Китай вскоре догонит их.

"Было бы здорово, если бы все мы могли провести денуклеаризацию, потому что мощь ядерного оружия - это просто безумие", - сказал Трамп, подчеркивая важность этого вопроса.

Он также рассказал, что во время своего первого срока в Белом доме активно работал над программой денуклеаризации и значительно продвинулся в переговорах с Россией. Трамп признался, что обсуждал этот вопрос и с китайским лидером Си Цзиньпином, который, по его словам, был готов к соглашению.

Однако, как отметил Трамп, после выборов 2020 года ситуация изменилась: "Произошли плохие вещи", и с приходом Джо Байдена в Белый дом тема денуклеаризации снова отошла на второй план. Несмотря на это, Трамп выразил надежду на возобновление переговоров и заявил, что был бы рад вновь заняться этим важнейшим вопросом.