Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован его визит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Речь идёт о предстоящих переговорах по урегулированию конфликта России и Украины.

"Конечно", — ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста Павла Зарубина.

Песков отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует особых усилий в плане подготовки, составления повестки дня и предварительного обмена мнениями на рабочем уровне.

Также он ответил на вопрос, насколько масштабно должна быть подготовлена встреча двух лидеров.

"Если бы мы были в режиме такого регулярного диалога, в режиме нормальных взаимоотношений межгосударственных, то, наверное, это требовало бы меньшей подготовки", — сказал Песков.

Заявления президента США Дональда Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны, нужен мир", любому государству это должно импонировать больше, чем позиция предыдущей администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что было с предыдущей администрацией (США) — никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа: решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше", — сказал Песков.

Видео интервью опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".