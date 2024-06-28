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Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности

Сегодня, 09:59
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nsn.fm Сегодня, 09:59
Сегодня, 09:59
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Фото: nsn.fm

Дональд Трамп предложил нынешнему хозяину Белого дома пройти тест на умственные способности, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

"Я прошел два теста на когнитивные способности, в то время как он - ни одного. Я бы хотел, чтобы он сдал хотя бы один, какой-нибудь легкий, и ответил на пять простых вопросов", - рассказал Трамп в ходе дебатов.

При этом он добавил, что сам находится "в очень хорошей форме".

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