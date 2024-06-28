Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности
Сегодня, 09:59
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Сегодня, 09:59Сегодня, 09:59
88Фото: nsn.fm
Дональд Трамп предложил нынешнему хозяину Белого дома пройти тест на умственные способности, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.
"Я прошел два теста на когнитивные способности, в то время как он - ни одного. Я бы хотел, чтобы он сдал хотя бы один, какой-нибудь легкий, и ответил на пять простых вопросов", - рассказал Трамп в ходе дебатов.
При этом он добавил, что сам находится "в очень хорошей форме".
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