Трамп предложил Байдену пройти тест на умственные способности

Дональд Трамп предложил нынешнему хозяину Белого дома пройти тест на умственные способности, передаёт BaigeNews со ссылкой на ntv.ru.

"Я прошел два теста на когнитивные способности, в то время как он - ни одного. Я бы хотел, чтобы он сдал хотя бы один, какой-нибудь легкий, и ответил на пять простых вопросов", - рассказал Трамп в ходе дебатов.