Трамп потребовал проверить Байдена на допинг перед дебатами

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что потребует тест на допинг от действующего лидера Джо Байдена перед их дебатами. Он считает, что его политический оппонент может выступать под стимулирующими препаратами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Такое заявление Трамп сделал во время выступления на мероприятии в штате Миннесота.

"Я не хочу, чтобы он пришел, как в "Послании о положении страны". Он был под кайфом, как воздушный змей. Я спросил: "Это там Джо? К концу вечера он был истощен, да? Нет, мы будем требовать тест на препараты", — заявил политик.

При этом экс-президент США не сказал, собирается ли он сдать аналогичный тест.

Как известно, Трамп и Байден ранее согласились провести два раунда телевизионных дебатов – в июне на CNN и в сентябре на ABC News.