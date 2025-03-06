Дональд Трамп вновь привлек внимание общественности, на этот раз с требованием к мэру Вашингтона Мюриэль Боузер, передаёт BaigeNews.kz. В своем посте в социальной сети Truth Social, экс-президент США заявил, что все палатки с бездомными должны быть убраны с улиц столицы. Его жесткое требование вызвало бурю обсуждений и поставило под вопрос эффективность городской политики в борьбе с бездомностью.

"Мы уведомили мэра Вашингтона, что она должна убрать все неприглядные лагеря бездомных в городе, в частности, те, что находятся у здания Госдепартамента и возле Белого дома", - говорится в посте.

Президент США подчеркнул, что округ Колумбия (официальное название Вашингтона) "должен стать чистым и безопасным". При этом он пригрозил, что если Боузер не предпримет необходимые меры, то "мы будем вынуждены сделать это за нее". Кого конкретно имел ввиду Трамп, он не уточнил.

В конце декабря 2024 года Bloomberg со ссылкой на доклад бывшей президентской администрации сообщил, что число бездомных в США выросло до исторического максимума впервые за 20-летнюю историю наблюдений.

Рост бездомности в целом обусловлен высокой арендной платой и отсутствием доступного жилья, а также наплывом мигрантов, ищущих убежища на границе США с Мексикой.