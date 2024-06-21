Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах обязательно сделает так, чтобы все иностранные выпускники учебных заведений США могли рассчитывать на получение вида на жительство в стране, передаёт BaigeNews со ссылкой на absatz.media.

"Вы заканчиваете колледж, я думаю, вы должны автоматически получить в рамках своего диплома грин-карту, чтобы иметь возможность остаться в этой стране", – сказал он в интервью для подкаста All In.

Экс-президент США добавил, что инициатива касается и 2-летнего, и 4-летнего высшего образования.