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Трамп пообещал грин-карты всем иностранным выпускникам колледжей

Сегодня, 10:21
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lesechos.fr Сегодня, 10:21
Сегодня, 10:21
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Фото: lesechos.fr

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах обязательно сделает так, чтобы все иностранные выпускники учебных заведений США могли рассчитывать на получение вида на жительство в стране, передаёт BaigeNews со ссылкой на absatz.media.

"Вы заканчиваете колледж, я думаю, вы должны автоматически получить в рамках своего диплома грин-карту, чтобы иметь возможность остаться в этой стране", – сказал он в интервью для подкаста All In.

Экс-президент США добавил, что инициатива касается и 2-летнего, и 4-летнего высшего образования.

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