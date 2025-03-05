Президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выражает готовность к мирным переговорам, передаёт BaigeNews.kz.

Зеленский отметил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров для достижения долгожданного мира.

"Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы"", — сказал Трамп.

Он также выразил признательность США за поддержку и сообщил о готовности подписать соглашение по редкоземельным минералам в любое удобное время, пишет Голос Америки.

Трамп отметил, что в ответ на эти инициативы США провели серьезные переговоры с Россией и получили положительные сигналы о готовности к миру. Он подчеркнул, что продолжит работать над прекращением конфликта, отмечая, что миллионы людей были убиты или ранены, а США направили значительные средства на поддержку обороны Украины.

В своем выступлении Трамп также выразил недовольство по поводу недостаточных расходов Европы на поддержку Украины, указывая, что Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X сообщение по поводу переговоров с Дональдом Трампом и будущем страны.

Незадолго до этого Зеленский прервал переговоры в США и досрочно покинул Белый дом.

В ходе встречи Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной".