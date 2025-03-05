Трамп получил письмо от Зеленского о готовности к мирным переговорам
Также сообщил о сигнале от России о готовности к миру.
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Президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором тот выражает готовность к мирным переговорам, передаёт BaigeNews.kz.
Зеленский отметил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров для достижения долгожданного мира.
"Я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится: "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить прочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы"", — сказал Трамп.
Он также выразил признательность США за поддержку и сообщил о готовности подписать соглашение по редкоземельным минералам в любое удобное время, пишет Голос Америки.
Трамп отметил, что в ответ на эти инициативы США провели серьезные переговоры с Россией и получили положительные сигналы о готовности к миру. Он подчеркнул, что продолжит работать над прекращением конфликта, отмечая, что миллионы людей были убиты или ранены, а США направили значительные средства на поддержку обороны Украины.
В своем выступлении Трамп также выразил недовольство по поводу недостаточных расходов Европы на поддержку Украины, указывая, что Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X сообщение по поводу переговоров с Дональдом Трампом и будущем страны.
Незадолго до этого Зеленский прервал переговоры в США и досрочно покинул Белый дом.
В ходе встречи Вэнс обвинил Зеленского в "неуважении", после чего Трамп заявил, что украинский лидер "играет с Третьей мировой войной".
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