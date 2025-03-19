Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и обсудил с ним итоги своего разговора с Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Трампа, разговор с Зеленским продлился около часа и был "очень хорошим".