Трамп поговорил по телефону с Зеленским
Накануне Трамп беседовал с Путиным.
Сегодня, 21:06
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Сегодня, 21:06Сегодня, 21:06
84Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и обсудил с ним итоги своего разговора с Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Трампа, разговор с Зеленским продлился около часа и был "очень хорошим".
"Большая часть обсуждений основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласовать запросы и потребности России и Украины", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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