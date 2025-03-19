  • 19 Марта, 21:41
  • BAIGENEWS

Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Накануне Трамп беседовал с Путиным.

Сегодня, 21:06
АВТОР
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instagram.com/realdonaldtrump Сегодня, 21:06
Сегодня, 21:06
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Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и обсудил с ним итоги своего разговора с Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Трампа, разговор с Зеленским продлился около часа и был "очень хорошим".

"Большая часть обсуждений основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным с целью согласовать запросы и потребности России и Украины", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

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