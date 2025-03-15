Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на значительное сокращение штатов семи независимых федеральных агентств. Среди них Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое финансирует такие СМИ, как "Голос Америки" и "Радио Свобода", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Тhe Guardian.

Указ предписывает руководителям этих агентств "сократить исполнение должностных обязанностей и количество соответствующего персонала до минимума", а также ликвидировать функции, не предусмотренные законом.

Кроме USAGM, под сокращения попали Межведомственный совет США по проблемам бездомности (USICH), Агентство по развитию бизнеса меньшинств (MBDA) и Институт музейных и библиотечных услуг (IMLS), являющийся главным источником федерального финансирования музеев и библиотек в США.

В тот же день Трамп резко высказался в адрес критически настроенных к нему СМИ, заявив, что их деятельность "должна быть незаконной". Он обвинил телеканалы CNN и MSNBC в том, что они освещают его деятельность "на 97,6% в негативном ключе", назвав их "политическими инструментами Демократической партии.

Американские СМИ пишут, что эти шаги вызывают обеспокоенность относительно свободы прессы и независимости федеральных агентств в США.