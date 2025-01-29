"Трамп проводит резкую перестройку федерального управления с помощью „кампании шока и трепета“, которая раздвигает границы президентской власти", — информирует портал Axios.

Серия подписанных Трампом документов касается множества тем: от внешней политики и контроля за мигрантами до мер в сфере экономики.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, принятых в ходе президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, а также указ о рассекречивании документов, касающихся убийств 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди и активиста за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга.