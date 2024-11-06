Трамп победил на выборах президента в США: его поздравляют мировые лидеры

Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах в США, хотя официально об этом еще не сообщалось. Однако лидеры стран мира уже поздравляют его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Поздравления он стал получать после того, как было объявлено о том, что Трамп выиграл выборы в трех колеблющихся штатах, включая Пенсильванию.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что с нетерпением ждет возможности поработать с Трампом "для достижения мира через силу".

"Мы сталкиваемся с растущим количеством глобальных вызовов — от все более агрессивной России до терроризма и стратегической конкуренции с Китаем, а также со сближением Китая, России, Северной Кореи и Ирана", — сказал Рютте. "Работа в рамках НАТО помогает сдерживать агрессию, защищать нашу коллективную безопасность и поддерживать наши экономики", — добавил он.

Рютте также похвалил Трампа за его работу в течение первого срока по убеждению союзников США по НАТО увеличить расходы на оборону. Он отметил, что около двух третей из 32 союзников НАТО в этом году должны достичь основного целевого уровня расходов на оборону организации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Дональда Трампа в среду после того, как он объявил о победе на выборах президента, добавив, что Европейский союз и Соединенные Штаты являются "больше, чем просто союзниками".

"Я сердечно поздравляю Дональда Трампа. ЕС и США – больше, чем просто союзники. Нас связывает подлинное партнерство между нашими народами, объединяющее 800 миллионов граждан. Так что давайте работать вместе над сильной трансатлантической повесткой дня, которая будет продолжать приносить им плоды", — написала она на платформе Х.

Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к поздравлениям, написав в посте на платформе Х:

"Ценю приверженность президента Трампа подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине", — написал Зеленский на X. "Поздравляю с величайшим возвращением в истории! — написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на платформе X. - Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и демонстрирует мощную приверженность великому альянсу между Израилем и Америкой".

Президент Франции Эммануэль Макрон написал на платформе X: "Готов работать вместе, как мы это делали в течение четырех лет. С вашими и моими убеждениями. В уважении и с амбициями. Ради большего мира и процветания".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил:

"Поздравляю избранного президента Трампа с исторической победой на выборах. С нетерпением жду нашей совместной работы в ближайшие годы. Как самые близкие союзники, мы плечом к плечу защищаем наши общие ценности свободы, демократии и предпринимательства".

В своем посте на платформе Х премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразила свои "искренние поздравления" Трампу и заявила, что Италию и США связывает "непоколебимый союз".

"Это стратегическая связь, которую, я уверена, мы теперь еще больше укрепим", — сказала она.

Дик Схоф, премьер-министр Нидерландов поздравил Трампа "с победой на президентских выборах. США — важный союзник Нидерландов, как в двустороннем, так и в международном контексте, таком как НАТО. С нетерпением жду тесного сотрудничества по вопросам, представляющим общий интерес для США и Нидерландов", — написал он на платформе X.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер поздравил Трампа с победой, заявив:

"США — важный стратегический партнер для Австрии. Мы с нетерпением ждем возможности расширять и укреплять наши трансатлантические связи для успешного решения глобальных вызовов вместе".

Свое поздравления опубликовали президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа, назвавший в своем приветствии Трампу США ключевым стратегическим союзником.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Трампа и выразил надежду на укрепление двусторонних отношений и стратегического партнерства.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил о "самом важном возвращении в политической истории США! Поздравляю президента @realDonaldTrump с его огромной победой. Победа, столь необходимая для мира!" — написал Орбан на платформе X.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поздравил "Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Наша общая цель — обеспечить, чтобы отношения между нашими странами оставались на высочайшем уровне, несмотря на смену администрации, и чтобы мы продолжали развивать их на благо наших граждан", — написал Фиала на X.

Марчел Чиолак, премьер-министр Румынии поздравил Трампа с "исторической победой".

"Румыния готова работать вместе для укрепления нашего Стратегического Партнерства. Под вашим новым руководством мы надеемся на мир и процветание для всех наших граждан! С нетерпением жду плодотворного сотрудничества!" — написал он на платформе X.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также поздравила Трампа, написав на Х, что "США — наш важнейший союзник. Мы должны поддерживать тесное сотрудничество между США и Данией и продолжать укреплять трансатлантическую связь, которая сохраняется на протяжении поколений".

Президент Сальвадора Найиб Букеле поздравил "избранного президента Соединенных Штатов Америки @realDonaldTrump. Да благословит и направит вас Бог", — написал Букеле в своем посте на платформе X.