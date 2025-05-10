Индия и Пакистан согласились прекратить огонь. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя итоги срочных переговоров между сторонами, прошедших при посредничестве Вашингтона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан согласились о полном и немедленном прекращении огня", — написал президент США в своей соцсети TruthSocial.

Деталей соглашения Трамп не привел. Индия и Пакистан пока не комментировали это заявление.

Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.

Конфликт между двумя странами обострился в ночь на 10 мая, когда правительство Пакистана объявило о начале специальной военной операции против Индии.