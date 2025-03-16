Администрация президента США Дональда Трампа приостановила финансирование ряда американских СМИ, работающих на зарубежную аудиторию. Под сокращения попали "Радио Свобода", "Голос Америки", "Радио Свободная Азия" и ряд других медиа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на AFP.

Сотни сотрудников уже получили уведомления о неоплачиваемом отпуске и потере доступа к офисам, говорится в сообщении. Им предписано сдать журналистские удостоверения, телефоны и оборудование. Причиной стала программа масштабных сокращений в семи независимых федеральных агентствах, утвержденная Трампом. В частности, он распорядился минимизировать штат Агентства США по глобальным медиа, которое финансировало данные СМИ.

Решение Трампа вызвало резкую критику. Глава "Радио Свобода" Стивен Капус назвал прекращение финансирования "огромным подарком врагам Америки". По его словам, Иран, Китай и Россия только выиграют от этого шага, ведь теперь миллионы людей в закрытых обществах останутся без независимой информации.

"Радио Свобода" работало 75 лет, а в последние годы расширило деятельность, открыв офисы в Вильнюсе и Риге. Тем временем Трамп неоднократно обвинял финансируемые государством СМИ в "фейковых новостях" и требовал от них лояльности. По информации AFP, одной из его мер стало ограничение доступа неудобных изданий в Белый дом.