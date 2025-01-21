Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, принятых в ходе президентства его предшественника-демократа Джо Байдена, включая исполнительные указы, меморандумы и другие меры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

"Первый документ, который подписывает президент Трамп, — это аннулирование 78 решений эпохи Байдена", - объявили в ходе митинга Трампа в Вашингтоне, состоявшегося в понедельник после инаугурации политика.

Трамп также ввел "регуляторный мораторий", запрещающий федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до тех пор, пока текущая администрация не установит полный контроль над работой правительства.

Среди других шагов — указ, содержащий требование немедленного возвращения всех федеральных служащих к работе в офисах на полный рабочий день.

Напомним, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Дональду Трампу по случаю его вступления в должность президента США.

Cообщалось, что Дональд Трамп в Вашингтоне принёс присягу и официально стал президентом США. Он возглавил Белый дом второй раз. Первый срок продолжался с 2017 по 2021 год.

Дональд Трамп в инаугурационной речи заверил, что на посту президента США будет стремиться быть миротворцем, отправит астронавтов на Марс и объявит наркокартели зарубежными террористическими организациями.

Он заявил, что "начинается золотой век Америки" и он сделает страну снова великой.