Президент США Дональд Трамп вновь стал героем заголовков - на этот раз в буквальном смысле. В своём гольф-клубе Trump International он открыл памятник самому себе, сообщает предприниматель Энтони Константино в соцсети X (бывший Twitter), передаёт BaigeNews.kz.

Подарок, как отмечается, был сделан самим Константино - генеральным директором компании Sticker Mule и бывшим кандидатом в Конгресс от Нью-Йорка. Именно его имя выгравировано на постаменте бронзовой статуи, установленной на территории элитного клуба.

"Подарок теперь будет постоянно находиться в Trump International", - говорится в официальном сообщении.

По словам очевидцев, на церемонии открытия Трамп был в привычной форме - с весёлым и шутливым настроением, комментируя памятник с долей самоиронии, но и с фирменной уверенностью в себе.

Пока в соцсетях бурно обсуждают, насколько "трамповой" получилась скульптура, сторонники президента называют подарок "заслуженным", а критики - "продолжением культа личности". Впрочем, Дональда Трампа такие оценки, судя по всему, лишь развлекают.