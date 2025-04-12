Смартфоны, ноутбуки и другая бытовая электроника временно исключены из списка товаров, подпадающих под повышенные таможенные пошлины США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, решение потенциально может смягчить ценовое давление на потребителей и принести выгоду крупным корпорациям, таким как Apple и Samsung. Согласно документу, опубликованному 11 апреля, из-под действия пошлин в размере 125% на китайские товары, а также стандартных 10% тарифов на продукцию из большинства других стран, выведены такие категории, как смартфоны, компьютеры, ноутбуки, жёсткие диски, процессоры и микрочипы.

Согласно документу Таможенной и пограничной службы США, подобные товары массово не производятся на территории США, и создание локального производства потребует значительных временных и финансовых затрат. Тем не менее, агентство уточняет, что послабления могут носить временный характер — в будущем электроника из Китая может снова попасть под действие пошлин, пусть и по сниженной ставке.

Накануне, 10 апреля, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на китайскую продукцию — с 125% до 145%. В ответ 11 апреля Китай повысил тарифы на американские товары до 125%. При этом США заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с Пекином.