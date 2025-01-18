Избранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске собственной криптовалюты, мемкоин получил название $TRUMP, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Вышел новый официальный мемкоин имени Трампа. <...> Присоединяйтесь к моему особому сообществу о Трампе. Получите свой $TRUMP прямо сейчас", - написал политик в Truth Social, прикрепив ссылку, по которой пользователи могут перейти на сайт для покупки криптовалюты.

На главной странице сайта по продаже мемкоина изображен Трамп с поднятой рукой, приветствующий своих сторонников. Эмблемой мемкоина стали жест политика с поднятой рукой и призыв к борьбе после попытки покушения на него 13 июля 2024 года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп планирует издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов. Инаугурация политика состоится 20 января.