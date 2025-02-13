Саудовская Аравия станет страной, где президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут личную встречу для обсуждения возможностей для завершения войны России против Украины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. Это следует из заявления, которое сделал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме в среду, 12 февраля, спустя несколько часов после телефонного разговора с президентом РФ.

"Мы встретимся в Саудовской Аравии", - цитирует главу американского государства агентство AFP. Еще в ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что намерен добиться завершения войны в Украине.

Общаясь с журналистами, Трамп заявил также, что не считает вступление Украины в НАТО целесообразным, а получение Киевом обратно всех территорий, перешедших под контроль РФ, по его оценке, является "маловероятным".

Как отмечает телеканал CNN, телефонный разговор между Трампом и Путиным, о котором пресс-службы Белого дома и Кремля сообщили 12 февраля, является первым подтвержденным телефонным звонком с начала второго срока Трампа на посту президента США.

По словам Трампа, президенты "согласились, что хотят остановить миллионы смертей на войне между Россией и Украиной". Поэтому, заявил он, политики договорились, что их команды "начнут переговоры немедленно". Президент США пообещал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре, "прямо сейчас".

"Я попросил государственного секретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и посла и специального посланника Стива Виткоффа возглавить переговоры, которые, как я твердо уверен, будут успешными", - добавил он.

По данным CNN, с Зеленским Трамп переговорил 12 февраля около полудня, вскоре после завершения своего телефонного разговора с Путиным.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе беседы российский лидер пригласил Дональда Трампа посетить Москву. По данным Кремля, разговор между Путиным и Трампом продолжался около 90 минут.