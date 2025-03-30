Президент США Дональд Трамп не будет увольнять членов своей команды из-за утечки информации об авиаударах по йеменским хуситам в закрытом чате Signal, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC News.

Трамп назвал ситуацию "охотой на ведьм" и заявил, что доверяет своим советникам.

"Я не увольняю людей из-за сфабрикованных скандалов. Майк Уолц и Пит Хегсет проделывают отличную работу", — сказал американский лидер, комментируя слухи о возможных кадровых перестановках

Скандал разгорелся после того, как главный редактор The Atlantic сообщил, что случайно оказался в групповом чате в мессенджере Signal, где высокопоставленные чиновники обсуждали военную операцию. В переписке участвовали министр обороны Пит Хегсет, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, советник президента по национальной безопасности Майк Уолц и советник по внутренней безопасности Стивен Миллер.

Позже The Atlantic опубликовал полную стенограмму разговора. Издание объяснило это тем, что ряд участников чата, в том числе директор ЦРУ Джон Рэтклифф и директор Национальной разведки Тулси Габбард, заявили на слушаниях в Сенате, что никакие секретные данные не были переданы.

25 марта советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц признал свою ответственность за инцидент. В эфире Fox News он заявил: "Я создал эту группу и должен был лучше следить за её составом. Это моя ошибка".

Трамп, в свою очередь, пояснил, что журналиста The Atlantic добавил в группу один из помощников Уолца, и назвал ситуацию "техническим сбоем". При этом он подчеркнул, что утечка никоим образом не повлияла на ход военной операции против хуситов.