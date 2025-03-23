Президент США Дональд Трамп жестко высказался в адрес противников Илона Маска, которые атакуют салоны и автомобили Tesla, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе выступления в Белом доме он заявил, что шоу-румы компании поджигают, а машины "горят и взрываются".

"Конечно, я так думаю", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, считает ли он проявлением "внутреннего терроризма" подобные инциденты. При этом Трамп выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими акты вандализма, стоят его политические оппоненты.

Трамп подчеркнул, что подобные действия должны рассматриваться как терроризм.

"Эти люди получат до 20 лет тюрьмы. (...) Смягчающих обстоятельств не будет, и помилования тоже", — заявил Трамп.

Атаки на Tesla связаны с недовольством политикой Маска, который массово сокращает госслужащих в рамках своей стратегии по оптимизации государственных расходов.м