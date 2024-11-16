Трамп назначил самого молодого в истории пресс-секретаря Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал на должность пресс-секретаря Белого дома 27-летнюю Кэролайн Ливитт — свою давнюю помощницу и медийную личность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NPR.

"Я уверен, что умная и жёсткая Ливитт отлично проявит себя на трибуне и поможет донести до американского народа наше послание, как мы снова сделаем Америку великой"" — сказал Трамп в своём заявлении. "Я абсолютно уверен, что она отлично выступит на трибуне и поможет донести наше послание до американского народа."

По данным Би-Би-Си, Ливитт — уроженка штата Нью-Гэмпшир в Новой Англии. Она изучала коммуникации и политологию в католическом колледже Сент-Ансельм.

Еще будучи студенткой, она прошла стажировку на телеканале Fox News. В пресс-службу Белого дома Ливитт пришла вскоре после окончания колледжа в 2019 году. Она начала свою карьеру как рядовой сотрудник службы и спичрайтер, потом стала помощником пресс-секретаря, следует из ее официальной биографии: "Я помогала Макинани готовиться к брифингам и боролась с предвзятыми мейнстримными СМИ".

Как рассказывала Ливитт в интервью изданию Politico несколько лет назад, полученный ею в Белом доме и на Fox News "первый опыт соприкосновения с миром прессы" повлиял на ее решение строить карьеру пресс-секретаря. В январе 2024 года Ливитт стала пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа.

А в январе 2025 года она станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Предыдущий рекорд принадлежал Рону Зиглеру. Ему было 29, когда в 1969 году он стал пресс-секретарем президента Ричарда Никсона.