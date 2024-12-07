Трамп назначил криптоцаря
Эту должность займет бывший операционный директор PayPal Дэвид Сакс.
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У Дональда Трампа будет еще один спецпредставитель ("царь") — на этот раз по искусственному интеллекту и криптовалютам. Эту должность займет Дэвид Сакс, бывший операционный директор PayPal, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.
Биткойн, накануне установивший накануне абсолютный рекорд стоимости, отреагировал на кандидатуру Сакса спокойно.
О планах обзавестись новым профильным спецпредставителем — "криптоцарем" — Трамп впервые заявил этим летом, во время конференции Bitcoin 2024. Тогда же он пообещал изменить подход к регулированию отрасли, раскритиковав действия администрации Джо Байдена, которая, по словам Трампа, относилась к криптоэнтузиастам "как к преступникам" и "вела против них войну".
Анонсируя назначение на новую должность Дэвида Сакса в своей соцсети Truth Social, Трамп назвал искусственный интеллект и криптовалюты "критически важными для будущего американской конкурентоспособности" сферами.
"Дэвид сосредоточится на том, чтобы сделать Америку явным мировым лидером в обеих областях", — написал Трамп.
Еще три года назад, в 2021 году, Трамп говорил, что ему не нравится биткойн, потому что, по его мнению, криптовалюты "похожи на мошенничество" и составляют конкуренцию доллару, а в 2018 году вообще собирался "покончить с биткойном".
В ответном посте Сакс поблагодарил "господина президента" (опустив обычное в таких случаях слово elect, то есть "избранный", еще не вступивший в должность) и написал, что собирается развивать конкурентоспособность Америки.
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