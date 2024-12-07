У Дональда Трампа будет еще один спецпредставитель ("царь") — на этот раз по искусственному интеллекту и криптовалютам. Эту должность займет Дэвид Сакс, бывший операционный директор PayPal, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Биткойн, накануне установивший накануне абсолютный рекорд стоимости, отреагировал на кандидатуру Сакса спокойно.

О планах обзавестись новым профильным спецпредставителем — "криптоцарем" — Трамп впервые заявил этим летом, во время конференции Bitcoin 2024. Тогда же он пообещал изменить подход к регулированию отрасли, раскритиковав действия администрации Джо Байдена, которая, по словам Трампа, относилась к криптоэнтузиастам "как к преступникам" и "вела против них войну".

Анонсируя назначение на новую должность Дэвида Сакса в своей соцсети Truth Social, Трамп назвал искусственный интеллект и криптовалюты "критически важными для будущего американской конкурентоспособности" сферами.

"Дэвид сосредоточится на том, чтобы сделать Америку явным мировым лидером в обеих областях", — написал Трамп.

Еще три года назад, в 2021 году, Трамп говорил, что ему не нравится биткойн, потому что, по его мнению, криптовалюты "похожи на мошенничество" и составляют конкуренцию доллару, а в 2018 году вообще собирался "покончить с биткойном".

В ответном посте Сакс поблагодарил "господина президента" (опустив обычное в таких случаях слово elect, то есть "избранный", еще не вступивший в должность) и написал, что собирается развивать конкурентоспособность Америки.