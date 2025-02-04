Президент США Дональд Трамп согласен с тем, что агентство по международному развитию USAID должно быть закрыто, заявил американский бизнесмен и глава нового департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск в соцсети Х, передаёт BaigeNews.kz.

"Со всем уважением к сотрудникам USAID — я обсудил это с ним (Трампом. — Прим. ред.) в деталях, и он согласился, что нам следует закрыть его (агентство. — Прим. ред.). Я уточнил у него это несколько раз", - говорится в сообщении.

Маск добавил, что Трамп ответил положительнона вопрос, уверен ли он в необходимости закрытия агентства. Кроме того, глава DOGE заявил, что они "уже находятся в процессе" закрытия USAID.

Ранее сообщалось, что Маск назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть" и заявлял, что USAID было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".

К слову, Агентство США по международному развитию является государственной организацией, которая предоставляет гуманитарную и экономическую поддержку различным странам мира.