Президент США Дональд Трамп инициировал переговоры с рядом иностранных государств о снижении торговых пошлин, введённых ранее американской стороной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CNN.

По информации источников, на контакт с Вашингтоном уже вышли представители Вьетнама, Израиля, Индии, Камбоджи и Индонезии. Ряд из этих стран выразили готовность к взаимному снижению тарифных барьеров.

4 апреля Дональд Трамп сообщил в своей соцсети TruthSocial о телефонном разговоре с генеральным секретарём компартии Вьетнама То Ламом. По словам Трампа, Ханой выразил готовность снизить пошлины до нуля в случае достижения соглашения с США. Напомним, США недавно ввели против Вьетнама одну из самых высоких ставок – 46%.

В правительстве Вьетнама подтвердили готовность вести переговоры о снижении тарифов, в том числе на экспорт американских товаров. Также сообщается, что Вьетнам намерен увеличить объёмы импорта из США и создать благоприятные условия для американских инвесторов.

По данным South China Morning Post, власти Камбоджи, против которой действует 49-процентный тариф, также выразили готовность снизить пошлины на американскую продукцию. Аналогичную позицию озвучила Индонезия — ранее Трамп установил для этой страны ставку в 32%.

7 апреля ожидается визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Как сообщают The Times of Israel и агентство Reuters, в повестке встречи с Трампом — обсуждение снижения американских пошлин на израильские товары, которые на данный момент составляют 17%.

CNN также сообщает о состоявшихся переговорах между Трампом и властями Индии, против которой действует тариф в 26%. Подробности бесед не раскрываются, однако известно, что с инициативой снятия ограничений выступила сама индийская сторона.

По словам Трампа, страны активно выходят на прямой диалог с ним:

"Каждая страна звонит нам. В этом и заключается прелесть того, что мы делаем: мы сидим за рулём", — цитирует его CNN.

В свою очередь, сын президента Эрик Трамп ранее заявил, что лидеры стран должны поспешить с переговорами, иначе "первые получат преимущество, а последние — проиграют".