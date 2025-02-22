Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы - Le Point
Пока это лишь инсайдерская информация.
Сегодня, 01:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
121Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию на празднование Дня Победы, передаёт BaigeNews.kz. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает французский журнал Le Point.
"9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп", - говорится в публикации.
Журналисты предположили, что 9 мая Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить соглашение о мирных переговорах по Украине.
Самое читаемое
- Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте
- Фильм "Рэкетир: новые времена" сняли с проката в Кыргызстане
- Сколько заработала Рыбакина за выход в полуфинал турнира в Дубае
- "Пошла кровь из носа и открылась рвота": Супруг погибшей роженицы в области Абай рассказал подробности
- Деньги на лечение умершего ребёнка собирала мошенница в Алматинской области