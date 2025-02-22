  • 22 Февраля, 02:48
  • BAIGENEWS

Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы - Le Point

Пока это лишь инсайдерская информация.

Сегодня, 01:30
АВТОР
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instagram.com/realdonaldtrump Сегодня, 01:30
Сегодня, 01:30
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Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию на празднование Дня Победы, передаёт BaigeNews.kz. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает французский журнал Le Point.

"9 мая, по данным наших источников, на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп", - говорится в публикации.

Журналисты предположили, что 9 мая Дональд Трамп и Владимир Путин могут обсудить соглашение о мирных переговорах по Украине.

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