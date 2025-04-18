"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — сказал Рубио в четверг в Париже после встречи с европейскими лидерами и украинской делегацией.