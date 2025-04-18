  • 19 Апреля, 00:15
  • BAIGENEWS

Трамп может отказаться от мирных инициатив по Украине в ближайшие дни

Однако он считает, что имеет хорошие шансы на то, чтобы остановить войну.

Вчера, 22:53
АВТОР
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instagram.com/realdonaldtrump Вчера, 22:53
Вчера, 22:53
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Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима. Об этом накануне заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, а в пятницу подтвердил и сам Трамп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ВВС.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней — возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", — сказал Рубио в четверг в Париже после встречи с европейскими лидерами и украинской делегацией.

Президент Трамп днём позже, в пятницу, сказал, что если из-за позиции России или Украины задача завершения войны окажется слишком сложной, то он "пожалуй, откажется".

В то же время Трамп, по его словам, пока не утверждает, что выходит из переговоров: он все ещё считает, что у него есть хорошие шансы на то, чтобы остановить войну.

"Наступает решающий момент", — цитирует Трампа агентство Reuters.

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