Трамп может объявить чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами в США
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Дональд Трамп поддержал призывы к принятию общенационального плана чрезвычайного положения в рамках своей политики массовой депортации и пообещал использовать "все необходимые полномочия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Newsweek.
Трамп сделал иммиграцию ключевым компонентом своей предвыборной кампании, которая позволила ему одержать решительную победу над вице-президентом Камалой Харрис .
Каролин Ливитт, пресс-секретарь переходного периода Трампа-Вэнса, заявила Newsweek: "Президент Трамп задействует все федеральные и государственные полномочия, необходимые для проведения крупнейшей в истории Америки операции по депортации нелегальных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми, одновременно снизив расходы для семей. Американский народ переизбрал президента Трампа с большим перевесом голосов, дав ему мандат на выполнение обещаний, которые он давал в ходе предвыборной кампании, таких как депортация преступников-мигрантов и восстановление нашего экономического величия. Он выполнит их".
Трамп ранее предупреждал, что он задействует Национальную гвардию, а также правительственные агентства, чтобы осуществить политику депортации. Однако существуют вопросы относительно правовых ограничений военного участия в обеспечении правопорядка внутри страны.
Он также заявил, что воспользуется Законом 1798 года об иностранных врагах, который даёт президенту право депортировать иностранных граждан, считающихся враждебными по отношению к Соединенным Штатам, для ускорения высылки известных членов банд или картелей.
"Я буду применять Закон об иностранных врагах 1798 года, чтобы выявить и уничтожить каждую преступную сеть мигрантов, действующую на американской земле", — заявил Трамп на митинге 4 ноября.
Самое читаемое
- Восстановлен прямой железнодорожный маршрут из России в Казахстан
- Просроченную продукцию продавали в магазинах Уральска
- В Атырау закрыли мост между Европой и Азией стоимостью почти 10 млрд тенге
- 18-летний мошенник придумал интернет-аферу с розыгрышем в Астане
- Леонид Агутин посетил могилу Батырхана Шукенова в Алматы