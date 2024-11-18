Трамп может объявить чрезвычайное положение для борьбы с мигрантами в США

Дональд Трамп поддержал призывы к принятию общенационального плана чрезвычайного положения в рамках своей политики массовой депортации и пообещал использовать "все необходимые полномочия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Newsweek.

Трамп сделал иммиграцию ключевым компонентом своей предвыборной кампании, которая позволила ему одержать решительную победу над вице-президентом Камалой Харрис .

Каролин Ливитт, пресс-секретарь переходного периода Трампа-Вэнса, заявила Newsweek: "Президент Трамп задействует все федеральные и государственные полномочия, необходимые для проведения крупнейшей в истории Америки операции по депортации нелегальных преступников, наркоторговцев и торговцев людьми, одновременно снизив расходы для семей. Американский народ переизбрал президента Трампа с большим перевесом голосов, дав ему мандат на выполнение обещаний, которые он давал в ходе предвыборной кампании, таких как депортация преступников-мигрантов и восстановление нашего экономического величия. Он выполнит их".

Трамп ранее предупреждал, что он задействует Национальную гвардию, а также правительственные агентства, чтобы осуществить политику депортации. Однако существуют вопросы относительно правовых ограничений военного участия в обеспечении правопорядка внутри страны.

Он также заявил, что воспользуется Законом 1798 года об иностранных врагах, который даёт президенту право депортировать иностранных граждан, считающихся враждебными по отношению к Соединенным Штатам, для ускорения высылки известных членов банд или картелей.