Дональд Трамп обходит Камалу Харрис на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп лидирует в Техасе с 51,9% голосов, у его оппонентки от Демократической партии Камалы Харрис — 46,9% голосов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Associated Press. Это данные обработки 51% бюллетеней.

В США проходят выборы президента. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.