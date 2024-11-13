Трамп или спекулянты: кто виноват в падении курса тенге

В последние несколько дней мы наблюдаем, как падает курс тенге. Стоимость доллара уже приблизилась к отметке 500 тенге. Национальный банк уже заявил, что это дело спекулянтов. Но так ли это? Корреспондент BaigeNews.kz поговорил на эту тему с экономистами и финансовыми аналитиками.

Экономист и бывший советник председателя Национального банка Айдархан Кусаинов считает, что на курс тенге, в первую очередь, влияют политические решения. К примеру, решение о сокращении целевых трансфертов из Нацфонда.

"Все понимают, что осенью спрос на валюту растёт. При этом основной поставщик валюты – это Нацфонд, там есть определённые ограничения по трансфертам. Трансферт из Нацфонда сейчас ограничат только двумя триллионами тенге. Есть ожидание, что в ноябре и декабре этого трансферта может не хватить. Естественно, правильные рыночные игроки понимают, что курс будет слабеть, и таким образом спрос на валюту нарастает, тенге слабеет. Рыночные игроки пытаются поучаствовать и заработать на этом. С этой точки зрения Национальный банк, по-видимому, отчасти прав, что повышенный спрос провоцируется спекулянтами", – говорит Кусаинов.

В Национальном банке заявили, что регулятор готов вмешаться в ситуацию с курсом валюты, если на рынке сохранятся спекулятивные настроения. Это необходимо для недопущения рисков резких скачков курса тенге.

"Как мы неоднократно заявляли, Национальный банк не реагирует на изменение курса национальной валюты, обоснованное фундаментальными факторами. Но вынуждены констатировать, что наблюдаемые в последние дни колебания тенге вызваны не только фундаментальными причинами. В связи с чем Нацбанк считает наблюдающуюся волатильность курса национальной валюты чрезмерной и отслеживает ситуацию на внутреннем валютном рынке", – отметила заместитель председателя НБ РК Алия Молдабекова.

Экономист и финансовый советник компании R-Finance Арман Байганов считает, что на нынешний курс тенге повлияли и внешние факторы, как например, недавние выборы в США и громкие заявления Дональда Трампа, выигравшего президентскую гонку.

"После избрания Трампа президентом США доллар резко укрепился, индекс доллара США по отношению ко всем мировым валютам одномоментно вырос на 1,5%. Второй момент – стоимость нефти упала на фоне переизбрания Трампа, потому что тот заявил, что выйдет из Парижского климатического соглашения во второй раз. Инвесторы опасаются, что такое решение спровоцирует увеличение добычи нефти в США и приведёт к глобальному переизбытку "чёрного золота" на рынке. Дешёвая нефть способствует ослаблению тенге", – объяснил Байганов.

По словам эксперта, влияет на курс тенге и достаточно высокая внутренняя накопленная инфляция. Из-за этого казахстанские товары стали неконкурентоспособными на рынке.

"Но есть хороший момент – золотовалютные запасы наоборот выросли. То есть у нас есть определённая подушка безопасности. И этим можно будет поддержать курс тенге в случае необходимости. Второй положительный момент – это заявление Трампа о том, что он закончит войну России с Украиной за пару дней. После его слов рубль укрепился на несколько процентов просто от ожидания реализации его обещания. Если война действительно закончится, то рубль значительно укрепится, это хорошо и для тенге. Потому что в рамках ЕАЭС значительная доля товарооборота Казахстана приходится на Россию. Любая положительная динамика рубля, а также конец войны или её заморозка тоже положительно скажутся на тенге", – сказал Арман Байганов.

Ранее эксперты рассказали BaigeNews.kz, могут ли скачки мировых валют спровоцировать повышение цен на товары и услуги в Казахстане. По мению некоторых из них, есть достаточно предпосылок для того, чтобы считать следующий год кризисным.