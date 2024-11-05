Трамп или Харрис: Как изменятся отношения Казахстана и США после выборов

Сегодня, пятого ноября, Соединенные Штаты Америки выбирают 47 президента. За место в Белом доме, на шестидесятых по счету выборах в политическую схватку вступили вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис и представитель республиканцев, экс-президент Дональд Трамп. Противостояние уже назвали самым конкурентным за последние пятьдесят лет. Без преувеличения за ним следит весь мир. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у политологов, стоит ли Казахстану ожидать изменений в отношениях с США в зависимости от того, кто станет новым "хозяином" Овального кабинета.

Прежде чем делать какие-либо выводы необходимо вспомнить, как выстраивались наши отношения с Америкой на протяжении трех десятилетий. Политолог Аман Мамбеталиев напоминает, что Соединенные Штаты Америки одними из первых признали независимость нашей страны. Более того, они стали первым государством, с кем Казахстан официально заключил дипломатические отношения. Они значительно укрепились за это время и продолжают развиваться. Касается это многих ключевых сфер: энергетики, нефтегазового сектора, инвестиций и так далее.

В связи с этим эксперт не думает, что нынешние президентские выборы что-то изменят. Наш регион не является ключевой зоной интересов для штатов. Даже из избирательной кампании понятно, что сегодня Америку больше волнуют конфликты на Ближнем Востоке и в Европе, а также взаимоотношения с Китаем.

"Про сами выборы можно сказать, что в последнее время в Соединенных Штатах Америки замечена тенденция увеличения электоральной явки. То есть, последний вообще рекорд был, по-моему, больше 60%. Сейчас тоже активно, учитывая всевозможные данные, которые приводят организации, в том числе недавний общенациональный опрос. Явка очень высокая, скорее всего, будет. Единственное, есть тенденция к какой-то поляризации мнений. Оба кандидата выстраивают видение своих предвыборных планов на черном пиаре и критике оппонента. Это формирует в сознании избирателей такие понятия, как свой и чужой, войны добра и зла и так далее, что может привести к определенным рискам", - считает политолог.

Многие годы отношения между нашими странами были строго деловыми. Такого мнения придерживается Таир Нигманов, эксперт по внешней политике.

"Для США есть три региона, которые эта страна воспринимает как зоны своих ключевых геополитических интересов. Первый регион – это, собственно, сама Америка как часть света. Вторая зона – Европа. Там расположены основные союзники по НАТО, важнейшие торгово-экономические партнеры как Великобритания, Германия, Франция и так далее. Это страны со схожим набором ценностей, менталитетом, традиционно находящиеся в одной лодке. И третья зона – это тихоокеанский регион. Япония и Южная Корея - ключевые партнеры. Даже Китай, который, несмотря на все сложности, является главным торгово-экономическим партнером штатов", - говорит эксперт.

Казахстан и Центральная Азия для США долгое время находились на незаслуживающей особого внимания периферии. Однако с середины десятых годов ситуация начала меняться. По словам Таира Нигманова, тогда США планировали уходить из Афганистана и появилась необходимость каким-то образом стабилизировать ситуацию в регионе. Тогда же, был основан формат C5+1, то есть, пять государств Центральной Азии плюс США. Интерес к нашему региону еще больше стал нарастать в последние годы, после усиления международной напряженности.

"Мне кажется, яркое этому свидетельство, прошлогодний саммит C5+1, что провели уже на уровне глав государств в США. Давайте теперь поговорим о том, как наши взаимоотношения смогут поменяться при разных кандидатах. Я думаю, при Камале Харрис будет примерно та же динамика, что и сейчас. А вот в случае прихода Трампа, мне кажется, данная политическая динамика наоборот может немного снизиться. Дело в том, что Дональд Трамп близок к идеологии реализма. Реализм – это научная школа в международных отношениях, которая подразумевает, что самое главное это национальная безопасность, а всякие ценности, идеи не заслуживают особого внимания", - поделился мнением Таир Нигманов.

Другой вопрос в том, какую новый американский президент будет выстраивать политику с соседними странами. Тут могут прослеживаться реальные риски, считает эксперт. Ведь Россия и Китай – два главных экономических партнера Казахстана. Суммарный торговый оборот с ними в прошлом году составил почти 41%. Ухудшение экономической ситуации в России или Китае точно окажет на Казахстан негативное влияние, говорит Таир Нигманов.

"Здесь вопрос состоит в том, насколько тот или иной кандидат желает давить на эти государства и какими возможностями для этого обладает. Для Дональда Трампа главный оппонент США – Китай, для Камалы Харрис же, скорее, - Россия. Я бы все же предположил, что Трамп, несмотря на всю громкую риторику, не хочет и не сможет оказать такого же давления на Пекин, как Харрис – на Москву. Во-первых, китайская экономика значительно больше, во-вторых, США намного сильнее зависит от Китая, чем от России. Для рядовых американцев очень важно наличие доступных китайских товаров на прилавках, а для американских производителей – доступ к очень большому китайскому рынку", - рассуждает Таир Нигманов.

Еще один эксперт Зарина Есбулатова считает, что Казахстан стремится к активной и в то же время дипломатичной нейтральной внешней политике. По мнению политолога, наша страна хорошо выстроила систему ведения дружественных и миролюбивых переговоров с США, Россией и Китаем. Республика стремится поддерживать нейтралитет и избегать попадания под прямое влияние геополитических конфликтов.

На протяжении многих лет наше государство является неким "мостом" между странами Запада и Востока. Эксперт предполагает: несмотря на исход этих выборов, Казахстан продолжит следовать своему миролюбивому внешнеполитическому курсу. То есть, будет также активно сотрудничать с представителями нового американского правительства.

"Для Казахстана важно всегда поддерживать диалог со всеми странами и США не являются исключением в данном случае. Здесь самым главным остается экономическое сотрудничество Казахстана с США. В прошлом году товарооборот между странами превысил четыре миллиарда долларов. Иначе говоря, он увеличился на 30% по сравнению с предыдущими показателями. Также следует отметить, что экспорт вырос на 35% до полутора миллиардов долларов. С точки зрения инвестирования в экономику Казахстана, следует подчеркнуть, что США вложили в нее больше трех миллиардов долларов за три квартала прошлого года. Исходя из вышесказанного, политика следующего президента США в отношении Республики Казахстан останется такой же или возможно поменяется в лучшую сторону, поскольку наша страна – один из важнейших стратегических партнеров Америки в Центральной Азии", - резюмировала независимый эксперт.

Особенно Зарина Есбулатова хочет отметить активное международное сотрудничество с США в сфере образования. Сегодня многие казахстанские учащиеся стремятся получить опыт в школах и вузах Америки. В качестве примера можно привести программы Fulbright, Bolashak и Global UGRAD. Они предоставляют возможность студентам и преподавателям обучаться, проводить исследования и обмениваться опытом в американских учебных заведениях.

"Высшие учебные заведения активно сотрудничают в области научных исследований и инноваций. Некоторые программы финансируются как правительственными, так и частными организациями США и Казахстана. Программы, такие как FLEX, позволяют нашим школьникам обучаться за рубежом, жить в американских семьях и лучше понимать культурные различия. Такие проекты помогают учащимся развивать лидерские навыки и повышать уровень знаний в различных областях, включая науку и технологии. Поэтому, сотрудничество Казахстана с США в сфере образования, на мой взгляд, дает хорошие преимущества и результаты сегодня для многих учащихся и молодых исследователей для успешного развития науки и образования Казахстана", - отмечает спикер.

Тем не менее заместитель директора Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник советует не забывать, что правит Америкой не отдельная личность, а многослойный и достаточно сбалансированный истеблишмент, объединенный династийно-клановыми, финансово-экономическими и политическими связями. Партии демократов и республиканцев являются политическим отображением социально-экономического уклада США. За республиканцами стоит "консервативный" сырьевой и добывающий комплекс американских элит. А демократы артикулируют интересы высокотехнологичного и обрабатывающего сегмента американской экономики и промышленности.

"Американской политической системе присуща преемственность курса: президенты приходят и уходят, однако стратегический вектор американского истеблишмента и коллективного Запада остается системно уравновешенным и мало зависит от обитателей Овального кабинета. И это есть хорошо – американский курс достаточно стабилен. Поэтому вопрос о том, кто станет "хозяином" в Белом доме вторичен, для американских реалий вопросы смены власти совсем не того уровня сложности, которые имеются за пределами свободного Западного мира в аналогичных случаях", - рассказал Виталий Колточник.

Казахстан сегодня имеет все шансы стать ключевым партнером, говорит эксперт. Не только потому, что Америка является главным инвестором в нашу экономику. В недавнем интервью, отмечает политический эксперт, американский посол Дэниел Розенблюм озвучил, что первая строчка по объемам инвестиций в Казахстан, которую занимают Нидерланды может означать лишь формальную прописку компаний-инвесторов в этой стране. К слову, именно Казахстан является для США важным экономическим партнером в Центральной Азии. Со всеми остальными собратьями по ЦА американские инвестиции имеют исчезающе малые характеристики. Их сотрудничество с Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном носит скорее гуманитарный и технический характер, говорит Виталий Колточник.

"Именно с приходом к руководству Казахстана нынешнего Президента, со стороны США наблюдается плавное изменение подходов. Касым-Жомарт Токаев, будучи выходцем из системы ООН, дипломатом высшего калибра является именно той фигурой, с кем ведущие мировые центры силы могут и будут договариваться для продвижения наиболее тонких геополитических маневров по дальнейшему переформатированию мирового порядка в евразийском пространстве. Роль средней державы, которую обрел Казахстан очень показательна: она является гарантией нашего иммунитета от давления извне и инструментом гармоничного встраивания нашей страны в реконструируемое мироустройство. Казахстанская многовекторность не нужно путать с пассивным нейтралитетом и сидением на многих стульях: Казахстан является активным субъектом и проводником глобальных трендов, принимает на себя ответственность за их продвижение и действия республики позволяют выигрывать всем сторонам геополитической игры. Именно поэтому наша страна сейчас незаменима для атлантизма, коллективного Запада в целом, России и Китая. Именно здесь сходятся интересы глобального Севера и Юга, Востока и Запада", - подчеркнул эксперт.

Виталий Колточник считает, что при любых раскладах американской правящей администрации, казахстанские интересы будут в выигрыше. Казахстан окружен друзьями и союзниками и это не просто случайность. Безопасность страны обеспечена абсолютно целенаправленными и взвешенными усилиями по расстановке сдержек и противовесов среди внешних сил именно в той конфигурации, когда их заинтересованность в благополучии Казахстана является однозначной, отмечает политолог. Ну, а кто одержит победу в очередной битве за Белый дом весь мир узнает совсем скоро.