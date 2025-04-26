Перед церемонией прощания с Папой Римским в Риме президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели краткую встречу. Переговоры длились около 15 минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Как сообщили в Белом доме, разговор был "очень продуктивным". Сам Зеленский назвал встречу "символической" и выразил надежду на её историческое значение.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!", — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

По словам директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга, детали обсуждения будут раскрыты позднее.

Это первая встреча Трампа и Зеленского после скандала в феврале 2025 года, когда переговоры в Белом доме закончились на повышенных тонах. Тогда обсуждение вопросов войны в Украине и роли США в поддержке Киева привело к резкой ссоре между Трампом, Зеленским и сенатором Джей Ди Вэнсом. В результате украинская делегация досрочно покинула Вашингтон без подписания соглашения о сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.

На фоне продолжающихся переговоров специальный посланник США Стивен Уиткофф вновь посетил Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным как "очень полезные", отметив, что обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Напомним, сегодня в Риме похоронили Папу Франциска, понтифик (до избрания носил имя Хорхе Марио Бергольо) скончался в своей резиденции в Ватикане — Каса-Санта-Марта 21 апреля в 7:35 утра по местному времени. Ему было 88 лет.