Федеральный судья Карл Николс заблокировал решение Трампа отправить в административный отпуск 2200 сотрудников Агентства США по международному развитию USAID, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Он также постановил, что 500 сотрудников, которых уже отправили в отпуск, должны восстановить на месте работы.

Так Николс, который был назначен на должность окружного судьи в 2019 году после номинации Трампом, отреагировал на иск профсоюзов, представляющих интересы сотрудников агентства.

Он согласился с представителями истцов в том, что сотрудникам USAID будет нанесён "непоправимый вред", если планы администрации Дональда Трампа не будут приостановлены. Срок действия нынешнего постановления составит неделю. За это время судья рассмотрит вопрос о том, следует ли вынести более длительные меры по блокированию усилий американской администрации.

Ранее Илон Маск заявил, что агентство "не подлежит восстановлению" и его пора закрыть, а Дональд Трамп добавил, что сделать это следовало "давным давно".

В рамках сокращений предполагалось уволить большую часть из 10 тысяч сотрудников агентства, две трети из которых работают за рубежом.

USAID - главный орган американского правительства, занимающийся вопросами развития за рубежом. Он был создан по указу президента Джона Кеннеди, и в настоящее время в нем работает около 10 000 человек, две трети из которых трудятся за рубежом.

Американская ассоциация дипломатической службы и Американская федерация государственных служащих утверждали, что Трамп не имеет права закрывать агентство помощи без одобрения Конгресса.