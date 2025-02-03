Президент обвинил руководство Агентства США по международному развитию в безумии и радикализме, а бизнесмен - в финансировании разработки биологического оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Президент США Дональд Трамп объявил о намечающихся отставках в руководстве Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID). Этим агентством "управляет кучка радикалов-безумцев", заявил глава Белого дома в воскресенье, 2 февраля. "Мы их убираем, а затем примем решение", - добавил он.

USAID отвечает за управление гражданской зарубежной помощью и сотрудничество в области развития. Годовой бюджет этого независимого агентства составляет 42,8 миллиарда долларов (41,9 млрд евро).

В январе президент США приостановил на 90 дней действие всех программ помощи другим странам. Исключение было сделано лишь для гуманитарной помощи. Глава Белого дома намерен проверить, соответствует ли распределение этих средств его внешнеполитическому курсу.

Ранее критику в адрес USAID высказал бизнесмен Илон Маск, которого президент США назначил одним из руководителей нового департамента эффективности правительства. Гендиректор компаний Tesla и SpaceX назвал агентство преступной организацией и обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия, к которому предприниматель отнес и COVID-19.

Маск не подкрепил свои слова какими-либо доказательствами.