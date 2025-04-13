Президент США Дональд Трамп планирует масштабную депортацию нелегальных мигрантов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Washington Post.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в федеральных структурах, в первый год нового президентского срока администрация Трампа намерена выдворить из страны порядка 1 млн человек — это может стать самой массовой депортацией в истории США.

По информации издания, стратегию разрабатывает заместитель главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер совместно с Министерством внутренней безопасности и рядом других федеральных ведомств.

Рассматривается возможность депортации части из 1,4 млн мигрантов, по которым уже вынесены окончательные решения о выдворении, но которые остаются в США из-за отказа стран происхождения их принимать. По данным WP, Вашингтон ведет переговоры с 30 странами, чтобы решить этот вопрос.

Эксперты называют инициативу нереалистичной, ссылаясь на нехватку ресурсов, персонала, а также возможность обжалования депортации в суде, что может затянуть процессы на годы. Кроме того, аналитики указывают на отсутствие достаточного финансирования и логистические сложности.

Для сравнения, предыдущий рекорд по числу депортированных — более 400 тысяч человек в год — был установлен при президентстве Барака Обамы.

Напомним, ранее в 2024 году администрация Трампа прекратила публикацию регулярной статистики о числе выдворений. По последним данным Министерства внутренней безопасности, с начала 2025 года из страны были депортированы 117 тысяч человек.