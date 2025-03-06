Трамп хочет ввести смертную казнь за нападение на полицейских
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Президент США Дональд Трамп предложил внести изменения в законодательство, чтобы ввести смертную казнь для тех, кто убьет полицейского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily. Это заявление сделано на фоне призывов ужесточить законы и вернуть жесткий контроль над действиями правоохранительных органов. По мнению Трампа, полицейские должны иметь возможность агрессивно защищаться в опасных ситуациях. Он также приравнял мексиканские и венесуэльские картели к террористическим организациям, считая их угрозой национальной безопасности.
"Время вернуть закон и порядок в наши города", - заявил Трамп, критикуя действия "радикальных левых".
Он также отметил, что необходимо восстановить справедливое правосудие и укрепить верховенство закона в рамках работы ФБР и Министерства юстиции.
Заявление Трампа подчеркивает его позицию о защите правоохранителей и улучшении системы правосудия, одновременно обвиняя политических оппонентов в подрыве доверия к институтам власти.
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